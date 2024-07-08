Льготные ставки по упрощённой системе налогообложения в Омской области могут продлить на два года

«Этот вопрос мы в течение всего года обсуждали с министерством экономики Омской области, — рассказал порталу Om1.ru председатель омской “ОПОРЫ России”, советник губернатора Александр Дерябин. — Мы дважды обсуждали его на встречах с главой региона: в августе прошлого и в мае этого года. Прорабатывали вопрос длительное время и на сегодня пришли к общим параметрам. Хочу поблагодарить правительство области, минэкономики. Они услышали нас. Важно, чтобы принимаемые решения не были краткосрочными, ни на один год. И вот текущее предложение от правительства — это продление льготных ставок по упрощенной системе налогообложения на два года, то есть, 2025−2026 год, с уточнением видов деятельности.