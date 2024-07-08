Льготные ставки по упрощённой системе налогообложения в Омской области могут продлить на два года

В пятницу, 5 июля, представители предпринимательского сообщества встретились с первым заместителем губернатора Омской области Рустамом Мингазовым. Главным вопросом, который обсуждался, стало изменение льгот по упрощённой системе налогообложения.
Напомним, льготные ставки в Омской области ввели в разгар пандемии в 2020 году. Такая мера позволила наиболее пострадавшим отраслям бизнеса продержаться на плаву и пережить этот период.
На данный момент в Омской области льгота предусмотрена для 44 видов деятельности. Однако за пять лет, которые она действует, ситуация существенно изменилась.
Тем не менее в областном правительстве намерены продлить льготу, с условием, что будет уточнён список видов деятельности, для которых она предусмотрена.
«Этот вопрос мы в течение всего года обсуждали с министерством экономики Омской области, — рассказал порталу Om1.ru председатель омской “ОПОРЫ России”, советник губернатора Александр Дерябин. — Мы дважды обсуждали его на встречах с главой региона: в августе прошлого и в мае этого года. Прорабатывали вопрос длительное время и на сегодня пришли к общим параметрам. Хочу поблагодарить правительство области, минэкономики. Они услышали нас. Важно, чтобы принимаемые решения не были краткосрочными, ни на один год. И вот текущее предложение от правительства — это продление льготных ставок по упрощенной системе налогообложения на два года, то есть, 2025−2026 год, с уточнением видов деятельности.
Далее для предприятий, перерегистрирующихся из других регионов в Омскую область, появляется возможность также получать льготные ставки. Это хорошо, потому что будет способствовать привлечению налогоплательщиков именно в наш регион. Значительно расширен перечень по поддержке производственных предприятий. Это тоже очень важная часть экономики. Именно малый и средний производственный бизнес, быстрое импортозамещение. Здесь мы тоже получили поддержку".
Во время встречи с Рустамом Мингазовым Александр Дерябин предложил подумать о льготах для привлечения в регион тех, кто торгует на быстроразвивающихся в последнее время маркетплейсах.
Кроме того, будут проанализированы возможные льготы для небольших торговых предприятий на селе.
«Здесь тоже могут быть серьёзные изменения с точки зрения налогового законодательства для них, — пояснил Александр Дерябин. — Поэтому Рустам Рамильевич поручил мне в течение недели нужно просчитать, насколько изменится налоговая нагрузка на торговые предприятия в районах области, посмотреть, если предприятия перейдут на патент по этому виду деятельности. Вот этим мы обязательно займемся, и на следующей неделе представим результаты. Соответственно, после этого ещё раз вернемся к обсуждению этого сегмента бизнеса».