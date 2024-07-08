Созданный Орбаном альянс может получить статус фракции в Европарламенте

Издание указывает, что присоединение к альянсу ультраправых партий создало условие для признания в ЕП. Так, правила требуют, чтобы в состав фракции «23 депутата ЕП из семи стран» к уже состоявшим в «Патриотах» Венгрии, Австрии, Португалии и Чехии присоединились группы из Бельгии, Испании и Нидерландов.
Отчечается, что формально признанные фракции получают финансовые и процедурные преимущества в ЕП.
Выборы в Европарламент, состоявшиеся с 6 по 9 июня, в целом укрепили позиции правоконсервативных партий, хотя не в каждой стране они достигли равноценного успеха. При этом худший результат в своей истории в Германии получила партия канцлера Олафа Шольца СДПГ, набрав 13,9%. Во Франции победило правое «Национальное объединение» Марин Ле Пен, получив 31,8% голосов и оставив «Возрождение» президента страны Эммануэля Макрона на втором месте. По результатам выборов во Франции распущено национальное собрание, в Бельгии правительство ушло в отставку.
Как отмечают эксперты, голосование в разных европейских странах в пользу правых вызвано недовольством текущей политикой правящих партий. Про выборы в ЕП говорят, что они являются показателем реальных настроений народов Европы.