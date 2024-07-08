Столтенберг описал роль Китая в конфликте России и Украины

Издание отмечало, что блок в первый раз выразил обеспокоенность из-за растущей роли Китая в конце 2019 года, а в 2022-м КНР была впервые упомянута в стратегической концепции НАТО в связи с тем, что ее амбиции и политика «бросают вызов» ценностям, интересам и безопасности членов блока. Среди опасных действий были названы наращивание Пекином военной мощи, использование экономического принуждения, стратегическое партнерство с Москвой. Последний вопрос стал еще более проблемным после начала конфликта России и Украины.