Во Владивостоке планируют создать центр реабилитации для ветеранов СВО

«Высший совет партии “Единая Россия” поддержал нашу инициативу — создать в Приморье крупный реабилитационный центр для участников СВО. Сейчас на базе “Госпиталя ветеранов войн” и других медучреждений ведется такая работа, но считаю необходимым расширить ее. Для этого предлагаем построить во Владивостоке новый центр на 450 мест, где смогут проходить восстановление наши герои и ветераны со всего ДФО», — написал Кожемяко в своем Telegram-канале.