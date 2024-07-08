Си Цзиньпин встретился с Виктором Орбаном

В Киеве венгерский политик провел встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским. Ему он предложил рассмотреть возможность прекращения огня перед мирными переговорами с Россией, но, как сообщил Орбан, украинскому лидеру не очень понравилось его предложение, так как у Зеленского «в прошлом был неудачный опыт с прекращением огня, которое, по его мнению, шло не на пользу Украине». В аппарате украинского президента отметили, что Киев хочет мира и инструмент для его достижения — это мирные саммиты, в частности прошедший в середине июня в Швейцарии. Россия не принимала в нем участия.