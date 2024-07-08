Филиппины и Япония подписали соглашение об оборонном сотрудничестве

Филиппинские СМИ отмечают, что администрация президента Фердинанда Маркоса — младшего открыто выступает за то, чтобы японские военные приняли участие в ежегодных военных учениях Balikatan в 2025 году. В 2024 году маневры проходили с 22 апреля по 10 мая, в них приняли участие около 11 тыс. американских и около 5 тыс. филиппинских военнослужащих, а также несколько сотен австралийских и французских военных. В качестве наблюдателей к ним присоединились 14 стран Азии и Европы.