Погибшего в зоне СВО бойца из Нукутского района наградили орденом Мужества

Участника спецоперации, погибшего в зоне проведения СВО, наградили орденом Мужества. 21-летний Андрей Долбаков родом из деревни Ей Нукутского района. Молодой человек героически погиб при выполнении боевого задания. Об этом сообщила пресс-служба администрации района.
— Для родных был отличным другом, братом и любящим сыном, человеком — всегда готовым прийти на помощь. Активно участвовал в жизни деревни и школы. В 2021—2022 проходил срочную службу в рядах Российской армии, там же подписал контракт и был отправлен на СВО, — поделились в пресс-службе.
Для земляков он всегда останется светлым и отзывчивым человеком.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что в Усть-Кутском районе в последний путь проводили участника СВО Валерия Дроздова. У парня остались мать, сестра, жена и ребенок.