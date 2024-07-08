Погибшего в зоне СВО бойца из Нукутского района наградили орденом Мужества

— Для родных был отличным другом, братом и любящим сыном, человеком — всегда готовым прийти на помощь. Активно участвовал в жизни деревни и школы. В 2021—2022 проходил срочную службу в рядах Российской армии, там же подписал контракт и был отправлен на СВО, — поделились в пресс-службе.