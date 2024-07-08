Из Владивостока в страны АТР выдвинулись два корвета ТОФ для проведения учений

«Кроме этого будут отработаны совместные алгоритмы действий по противовоздушной и противодиверсионной обороне в море. При выходе из Владивостока экипажи отработали экстренное приготовление к бою и походу, а при прохождении узкости провели тренировку по отражению налета БПЛА условного противника».