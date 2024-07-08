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Из Владивостока в страны АТР выдвинулись два корвета ТОФ для проведения учений

Экипажам предстоит найти и уничтожить подводные лодки условного противника.

Источник: Министерство обороны Российской Федерации

Для проведения учений в Азиатско-Тихоокеанском регионе из Владивостока вышли корветы ТОФ «Резкий» и «Громкий». Им предстоит выполнить ряд учений.

Как сообщает пресс-служба Тихоокеанского флота, в рамках учения в АТР корветам предстоит выполнить задачи по поиску, а также уничтожению подводных лодок условного противника.

«Кроме этого будут отработаны совместные алгоритмы действий по противовоздушной и противодиверсионной обороне в море. При выходе из Владивостока экипажи отработали экстренное приготовление к бою и походу, а при прохождении узкости провели тренировку по отражению налета БПЛА условного противника».

В ТОФ добавили, что накануне в заливе Петра Великого один из корветов принял на борт вертолет Ка-27ПС.