Из Владивостока в страны АТР выдвинулись два корвета ТОФ для проведения учений

Для проведения учений в Азиатско-Тихоокеанском регионе из Владивостока вышли корветы ТОФ «Резкий» и «Громкий». Им предстоит выполнить ряд учений.
Как сообщает пресс-служба Тихоокеанского флота, в рамках учения в АТР корветам предстоит выполнить задачи по поиску, а также уничтожению подводных лодок условного противника.
«Кроме этого будут отработаны совместные алгоритмы действий по противовоздушной и противодиверсионной обороне в море. При выходе из Владивостока экипажи отработали экстренное приготовление к бою и походу, а при прохождении узкости провели тренировку по отражению налета БПЛА условного противника».
В ТОФ добавили, что накануне в заливе Петра Великого один из корветов принял на борт вертолет Ка-27ПС.