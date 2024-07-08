Полпред президента в ДФО Юрий Трутнев прибыл во Владивосток: что посетит

«В Приморье он примет участие в V заседании МПК по сотрудничеству и развитию Дальнего Востока Российской Федерации и Северо-Востока КНР. Проведет ряд совещаний», — сообщили в полпредстве.
Юрий Трутнев также проведет совещания Наблюдательного совета ДВФУ и по подготовке к девятому ВЭФ, который состоится в сентябре. В течение двух дней запланировано и заседание президиума правительственной комиссии по вопросам социально-экономического развития Дальнего Востока.
Также куратор ДФО встретится с инвесторами и осмотрит ряд объектов.
Напомним, во время своего визита в Приморье в апреле Юрий Трутнев осмотрел площадку на острове Русский, где началось строительство сафари-парка. Планируется, что первые животные здесь поселятся уже в следующем году.