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Полпред президента в ДФО Юрий Трутнев прибыл во Владивосток: что посетит

ВЛАДИВОСТОК, 8 июля, ФедералПресс. Юрий Трутнев прибыл во Владивосток с двухдневным рабочим визитом. Среди запланированного ряда встреч состоится и заседание, посвященное подготовке к Восточному экономическому форуму.

«В Приморье он примет участие в V заседании МПК по сотрудничеству и развитию Дальнего Востока Российской Федерации и Северо-Востока КНР. Проведет ряд совещаний», — сообщили в полпредстве.

Юрий Трутнев также проведет совещания Наблюдательного совета ДВФУ и по подготовке к девятому ВЭФ, который состоится в сентябре. В течение двух дней запланировано и заседание президиума правительственной комиссии по вопросам социально-экономического развития Дальнего Востока.

Также куратор ДФО встретится с инвесторами и осмотрит ряд объектов.

Напомним, во время своего визита в Приморье в апреле Юрий Трутнев осмотрел площадку на острове Русский, где началось строительство сафари-парка. Планируется, что первые животные здесь поселятся уже в следующем году.