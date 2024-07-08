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Моди заявил, что ждет встречи с «другом Владимиром Путиным»

НЬЮ-ДЕЛИ, 8 июля. /ТАСС/. Премьер-министр Индии Нарендра Моди перед вылетом в Москву заявил, что с нетерпением ждет возможности встречи с президентом РФ Владимиром Путиным, назвав его другом.

Источник: РИА "Новости"

«Я с нетерпением жду возможности рассмотреть все аспекты двустороннего сотрудничества с моим другом президентом Владимиром Путиным и поделиться взглядами на различные региональные и глобальные вопросы», — приводит заявление Моди МИД Индии на своем сайте.

Премьер указал, что отправляется с официальным визитом в Российскую Федерацию для участия в 22-м ежегодном индийско-российском саммите.

«Особое привилегированное стратегическое партнерство между Индией и Россией за последние 10 лет продвинулось вперед, в том числе в сферах энергетики, безопасности, торговли, инвестиций, здравоохранения, образования, культуры, туризма и межличностных обменов», — отметил Моди.

Он добавил, что Индия и Россия играют роль в поддержке мирного и стабильного региона. «Этот визит также предоставит мне возможность встретиться с активной индийской общиной в России», — указал премьер.

Глава индийского правительства также заявил, что после поездки в РФ совершит свой первый визит в Австрию. «В Австрии у меня будет возможность встретиться с президентом Александером Ван дер Белленом и канцлером Карлом Нехаммером. Австрия — это наш прочный и надежный партнер, и мы разделяем идеалы демократии и плюрализма», — сказал он. Моди отметил, что это будет первый визит премьер-министра Индии в Австрию за более чем 40 лет.

Путин Владимир