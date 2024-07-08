Моди заявил, что ждет встречи с «другом Владимиром Путиным»

Глава индийского правительства также заявил, что после поездки в РФ совершит свой первый визит в Австрию. «В Австрии у меня будет возможность встретиться с президентом Александером Ван дер Белленом и канцлером Карлом Нехаммером. Австрия — это наш прочный и надежный партнер, и мы разделяем идеалы демократии и плюрализма», — сказал он. Моди отметил, что это будет первый визит премьер-министра Индии в Австрию за более чем 40 лет.