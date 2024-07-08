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Военная операция на Украине, день 866-й

За ночь два дрона уничтожено над территориями Белгородской и Воронежской областей, сообщили в Минобороны РФ. По территории Украины запущено шесть ракет, сбиты три, сообщили в командовании Воздушных сил ВСУ. ФСБ пресекла попытку украинской разведки угнать стратегический бомбардировщик Ту-22М3. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан прибыл в Пекин для продолжения «мирной миссии». «Газета.Ru» ведет хронику событий.

Источник: Газета.Ру

08:18 Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан сообщил, что прибыл в Пекин для продолжения «мирной миссии».

08:14 ❗️ ФСБ пресекла попытку украинской разведки угнать стратегический бомбардировщик Ту-22М3. Об этом сообщили в Центре общественных связей ФСБ России.

«Украинская разведка намеревалась завербовать российского военного летчика за денежное вознаграждение и предоставление гражданства Италии, склонить к осуществлению перелета и посадке ракетоносца на Украине», — говорится в сообщении спецслужбы.

«В ходе оперативной игры» сотрудники ФСБ получили сведения, которые помогли ВС РФ нанести удар по аэродрому ВСУ Озерное.

К операции причастны спецслужбы стран НАТО, заявили в ФСБ России.

08:09 По территории Украины запущено шесть ракет, сбиты три (в Житомирской и Черкасской областях), сообщили в командовании Воздушных сил ВСУ.

08:04 За ночь два дрона уничтожено над территориями Белгородской и Воронежской областей, сообщили в Минобороны РФ.

08:00 Здравствуйте, дорогие читатели! Сегодня 866-й день военной операции на Украине. «Газета.Ru» продолжает онлайн-трансляцию о боевых действиях и связанных с ними событиях в России и мире.