Военная операция на Украине, день 866-й

За ночь два дрона уничтожено над территориями Белгородской и Воронежской областей, сообщили в Минобороны РФ. По территории Украины запущено шесть ракет, сбиты три, сообщили в командовании Воздушных сил ВСУ. ФСБ пресекла попытку украинской разведки угнать стратегический бомбардировщик Ту-22М3. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан прибыл в Пекин для продолжения «мирной миссии». «Газета.Ru» ведет хронику событий.