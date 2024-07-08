Военная операция на Украине, день 866-й

08:18 Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан сообщил, что прибыл в Пекин для продолжения «мирной миссии».
08:14 ❗️ ФСБ пресекла попытку украинской разведки угнать стратегический бомбардировщик Ту-22М3. Об этом сообщили в Центре общественных связей ФСБ России.
«Украинская разведка намеревалась завербовать российского военного летчика за денежное вознаграждение и предоставление гражданства Италии, склонить к осуществлению перелета и посадке ракетоносца на Украине», — говорится в сообщении спецслужбы.
«В ходе оперативной игры» сотрудники ФСБ получили сведения, которые помогли ВС РФ нанести удар по аэродрому ВСУ Озерное.
К операции причастны спецслужбы стран НАТО, заявили в ФСБ России.
08:09 По территории Украины запущено шесть ракет, сбиты три (в Житомирской и Черкасской областях), сообщили в командовании Воздушных сил ВСУ.
08:04 За ночь два дрона уничтожено над территориями Белгородской и Воронежской областей, сообщили в Минобороны РФ.
08:00 Здравствуйте, дорогие читатели! Сегодня 866-й день военной операции на Украине. «Газета.Ru» продолжает онлайн-трансляцию о боевых действиях и связанных с ними событиях в России и мире.