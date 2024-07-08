Председатель парламента Китая впечатлился ходом строительства Олимпийского городка в Ташкенте

Кроме того, гости посетили Узбекско-Китайский институт имени Конфуция при Ташкентском государственном университете востоковедения. Здесь китайская делегация приняла участие в церемонии открытия международной конференции на тему «Институты Конфуция и образование между цивилизациями», организованной в связи с 20-летием со дня основания учебного заведения.