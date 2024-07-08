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Председатель парламента Китая впечатлился ходом строительства Олимпийского городка в Ташкенте

Узбекистан, Ташкент — АН Podrobno.uz. Председатель Постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей Чжао Лэцзи в рамках своего визита в Узбекистан ознакомился с ходом строительства Олимпийского городка в Ташкенте и посетил парк «Новый Узбекистан», передает корреспондент Podrobno.uz.

Источник: Podrobno.uz

Олимпийский городок в 2025 году примет участников Азиатских и Параазиатских молодежных игр. Строительство реализуется совместно с китайской компанией China CAMC Engineering, которая имеет опыт строительства спортивных объектов в 70 странах мира.

Отмечается, Чжао Лэцзи высоко оценил масштаб и качество проводимых в городке работ и отметил, что «это свидетельствует об огромном внимании, уделяемом государством развитию спорта, и все эти проекты являются результатом налаженного всестороннего и многогранного сотрудничества Узбекистана и Китая».

Члены китайской делегации в сопровождении председателя Сената Олий Мажлиса также посетили парк «Новый Узбекистан» и возложили венок к Монументу независимости.

Кроме того, гости посетили Узбекско-Китайский институт имени Конфуция при Ташкентском государственном университете востоковедения. Здесь китайская делегация приняла участие в церемонии открытия международной конференции на тему «Институты Конфуция и образование между цивилизациями», организованной в связи с 20-летием со дня основания учебного заведения.

Позже делегация побывала в Самарканде, где ознакомилась с древней архитектурой и достопримечательностями вечного города.