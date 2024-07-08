Председатель парламента Китая впечатлился ходом строительства Олимпийского городка в Ташкенте

Олимпийский городок в 2025 году примет участников Азиатских и Параазиатских молодежных игр. Строительство реализуется совместно с китайской компанией China CAMC Engineering, которая имеет опыт строительства спортивных объектов в 70 странах мира.
Отмечается, Чжао Лэцзи высоко оценил масштаб и качество проводимых в городке работ и отметил, что «это свидетельствует об огромном внимании, уделяемом государством развитию спорта, и все эти проекты являются результатом налаженного всестороннего и многогранного сотрудничества Узбекистана и Китая».
Члены китайской делегации в сопровождении председателя Сената Олий Мажлиса также посетили парк «Новый Узбекистан» и возложили венок к Монументу независимости.
Кроме того, гости посетили Узбекско-Китайский институт имени Конфуция при Ташкентском государственном университете востоковедения. Здесь китайская делегация приняла участие в церемонии открытия международной конференции на тему «Институты Конфуция и образование между цивилизациями», организованной в связи с 20-летием со дня основания учебного заведения.
Позже делегация побывала в Самарканде, где ознакомилась с древней архитектурой и достопримечательностями вечного города.