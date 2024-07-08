Глава Башкирии присвоил звание заслуженного работника печати РБ Фануру Ягафарову.

«Сегодня отмечает свой день рождения председатель совета директоров информационного агентства “Башинформ” Фанур Ягафаров. Ему исполнилось 50 лет. Фанур Мухарямович выполняет очень важное направление, очень важно координировать деятельность СМИ. Я благодарю Вас за хорошую организацию работы. Вы настоящий патриот и боец», — сказал Радий Хабиров, вручая Фануру Ягафарову заслуженную награду.