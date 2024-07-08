Глава Башкирии присвоил звание заслуженного работника печати РБ Фануру Ягафарову.

Глава Башкортостана Радий Хабиров присвоил звание заслуженного работника печати и СМИ республики председателю совета директоров информационного агентства «Башинформ» Фануру Ягафарову. Об этом он сообщил в понедельник, 8 июля, на оперативном совещании правительства в ЦУРе региона.
«Сегодня отмечает свой день рождения председатель совета директоров информационного агентства “Башинформ” Фанур Ягафаров. Ему исполнилось 50 лет. Фанур Мухарямович выполняет очень важное направление, очень важно координировать деятельность СМИ. Я благодарю Вас за хорошую организацию работы. Вы настоящий патриот и боец», — сказал Радий Хабиров, вручая Фануру Ягафарову заслуженную награду.