Орбан назвал Китай ключевой страной для прекращения конфликта на Украине

Первой страной, которую посетил Орбан в рамках «мирной миссии», была Украина. Он встретился с президентом Владимиром Зеленским и предложил ему прекратить огонь перед тем, как сесть за стол переговоров, но, по словам премьер-министра, эта идея украинскому лидеру не очень понравилась. Как пояснил Орбан, у Зеленского «в прошлом был неудачный опыт с прекращением огня, которое, по его мнению, шло не на пользу Украине». В аппарате украинского президента отметили, что Киев хочет мира и инструмент для его достижения — это мирные саммиты, в частности прошедший в середине июня в Швейцарии. Россия на него не поехала.