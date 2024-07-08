Володин связал поражение Макрона с вмешательством в дела других стран

«Подобная участь ждет всех действующих европейских глав и США, занимающихся вмешательством в суверенные дела других государств», — написал он в телеграм-канале. Володин считает, что граждане Франции, требующие от властей решение внутренних проблем, были готовы отдать голос «за кого угодно, но лишь бы не за Макрона».