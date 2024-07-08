Хоким Ташкента устроил проверку в продуктовом магазине. Видео

Случай получил неоднозначную реакцию общественности. Многие блогеры даже возмутились, зачем хоким ходит в магазин с проверкой, когда имеются более важные проблемы.
«Если завтра вас остановит ГАИшник, ресторан придет проверять СЭС или на столбе обнаружите работника РЭС, который проверяет, нет ли незаконных подключений, любым из них может оказаться наш дорогой хоким. Потому что, как известно, хочешь сделать хорошо — делай сам! Даже если это касается системных вопросов, не имеющих к тебе никакого отношения,» — возмутился автор Telegram-канала «Наблюдения под чинарой» Ферузхан Якубходжаев.
Блогер Никита Макаренко назвал данные действия «провальной коммуникацией» с народом. Он посоветовал хокиму Ташкента каждый день «переходить улицы пешком».
«Шавкат Буранович, вот вам бесплатный совет, как улучшить свой имидж и сделать город лучше: начните раз в день переходить улицы пешком и снимайте это на видео. Вот это будет “хождение в народ”, которого все ждут. Сорри, получилась подделка с Алиэкспресса», — заключил он в своем Telegram-канале «Эффект Макаренко».