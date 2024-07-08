Хоким Ташкента устроил проверку в продуктовом магазине. Видео

«Если завтра вас остановит ГАИшник, ресторан придет проверять СЭС или на столбе обнаружите работника РЭС, который проверяет, нет ли незаконных подключений, любым из них может оказаться наш дорогой хоким. Потому что, как известно, хочешь сделать хорошо — делай сам! Даже если это касается системных вопросов, не имеющих к тебе никакого отношения,» — возмутился автор Telegram-канала «Наблюдения под чинарой» Ферузхан Якубходжаев.