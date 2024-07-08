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Радий Хабиров высказался о полном закрытии Шакшинского моста в Уфе

На оперативном совещании правительства в ЦУРе Радий Хабиров заинтересовался перекрытиями на Шашкинском мосту в Уфе.

Источник: ГОРОБЗОР.Ру

По словам первого заместителя мэра Уфы Сергея Кожевникова, генподрядчик ведет работы по графику. Правая часть готова к укладке асфальта. Кроме того, чиновник добавил, что всего в ходе работ будет 3 перекрытия, сегодняшнее — первое из запланированных. Чтобы люди могли добираться до работы, увеличено число электричек от РЖД до 30 единиц, которые будут ходить с 5 до 22 часов. «Башавтотранс» организует подвоз людей на станции. По отремонтированной части удастся проехать 24 июля.

«Беды большой нет. Зато перекроем и по-хорошему сделаем. Но людей надо предупредить, это очень важно».

сказал Хабиров.