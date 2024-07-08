Bloomberg: Франция находится в политическом тупике после выборов

Президенту Франции Эмманюэлю Макрону могут грозить сложные коалиционные переговоры, или сейчас он может выбрать технократическую администрацию, отмечает издание. Одним из вариантов является левоцентристская администрация, но поскольку у них нет общих позиций с центристами Макрона, управлять страной будет сложно, пояснили аналитики.
Как отмечается в публикации, общая реакция рынка пока довольно сдержанная, поскольку политический тупик может, по крайней мере, ограничить способность левых реализовывать планы крупных расходов. При этом ключевыми вопросами для рынков являются: кто будет премьер-министром, насколько хорошо министры смогут работать с крайне левыми для принятия законов и, что самое важное, что это будет означать для фискальной честности Франции.
По итогам второго тура выборов левая коалиция «Новый народный фронт» получила 182 депутатских мандата в Национальном собрании, коалиция «Вместе» президента Макрона получит 168 мест в нижней палате парламента, а правое «Национальное объединение» Марин Ле Пен — 143 депутатских мандата.
По оценке агентства, многое будет зависеть от того, кого Макрон может выбрать для руководства правительством. Одно из имен, о котором говорят, — Рафаэль Глюксман, который был соучредителем левоцентристской партии Place Publique («Общественное место») в 2018 году. Партия объединилась с социалистами на выборах в Европейский парламент в прошлом месяце, когда Глюксман провел успешную кампанию, а затем он присоединился к «Новому народному фронту» для внеочередных выборов.