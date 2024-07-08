Bloomberg: Франция находится в политическом тупике после выборов

По оценке агентства, многое будет зависеть от того, кого Макрон может выбрать для руководства правительством. Одно из имен, о котором говорят, — Рафаэль Глюксман, который был соучредителем левоцентристской партии Place Publique («Общественное место») в 2018 году. Партия объединилась с социалистами на выборах в Европейский парламент в прошлом месяце, когда Глюксман провел успешную кампанию, а затем он присоединился к «Новому народному фронту» для внеочередных выборов.