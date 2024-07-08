Си Цзиньпин призвал создать условия для переговоров России и Украины

«Международное сообщество должно создать условия и оказать содействие для возобновления прямого диалога и переговоров двух сторон».
Глава КНР отметил, что необходимо не допускать эскалации конфликта на Украине и как можно быстрее снизить напряженность в регионе. При этом он особо подчеркнул, что прекращение огня и боевых действий, а также поиск политического решения находится в интересах всех сторон.
«Сейчас важным моментом является соблюдение таких принципов как (недопущение — Sputnik) расплескивания театра военных действий, эскалации боевых действий, подливания масла в огонь какой-либо из сторон», — сказал Си Цзиньпин.
По его словам, КНР активно поддерживает усилия по урегулированию украинского конфликта и нацелен на поиск мирного решения.
«Китай постоянно по-своему активно продвигает проведение мирных переговоров, поощряет и поддерживает все усилия, способствующие мирному урегулированию кризиса», — подчеркнул китайский лидер.
Ранее, на полях саммита ШОС в Астане, лидер КНР затронул тему украинского кризиса и в общении с президентом РФ Владимиром Путиным. По словам пресс-секретаря российского лидера Дмитрия Пескова, на этой встрече лидеры отметили, что без участия России нет перспектив для урегулирования конфликта на Украине.