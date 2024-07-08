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Си Цзиньпин призвал создать условия для переговоров России и Украины

МИНСК, 8 июл — Sputnik. Председатель КНР Си Цзиньпин призвал международное сообщество создать условия и содействовать возобновлению прямого диалога между Россией и Украиной, это заявление он сделал в ходе встречи с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном в Пекине.

Источник: Sputnik.by

«Международное сообщество должно создать условия и оказать содействие для возобновления прямого диалога и переговоров двух сторон».

сказал он.

Глава КНР отметил, что необходимо не допускать эскалации конфликта на Украине и как можно быстрее снизить напряженность в регионе. При этом он особо подчеркнул, что прекращение огня и боевых действий, а также поиск политического решения находится в интересах всех сторон.

«Сейчас важным моментом является соблюдение таких принципов как (недопущение — Sputnik) расплескивания театра военных действий, эскалации боевых действий, подливания масла в огонь какой-либо из сторон», — сказал Си Цзиньпин.

По его словам, КНР активно поддерживает усилия по урегулированию украинского конфликта и нацелен на поиск мирного решения.

«Китай постоянно по-своему активно продвигает проведение мирных переговоров, поощряет и поддерживает все усилия, способствующие мирному урегулированию кризиса», — подчеркнул китайский лидер.

Ранее, на полях саммита ШОС в Астане, лидер КНР затронул тему украинского кризиса и в общении с президентом РФ Владимиром Путиным. По словам пресс-секретаря российского лидера Дмитрия Пескова, на этой встрече лидеры отметили, что без участия России нет перспектив для урегулирования конфликта на Украине.