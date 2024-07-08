Си Цзиньпин назвал условие для прекращения огня на Украине

Зеленскому премьер Венгрии предложил рассмотреть возможность прекращения огня перед тем, как сесть за стол переговоров, однако украинскому президенту, по словам Орбана, идея не очень понравилась, хотя он пообещал подумать над этим. В Киеве отметили, что Украина хочет мира и инструмент для его достижения — мирные саммиты, подобные прошедшему в середине июня в Швейцарии.