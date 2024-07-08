Reuters: НАТО потребуется дополнительно 35−50 бригад для «защиты от РФ»

Юбилейный саммит НАТО пройдет в Вашингтоне с 9 по 11 июля 2024 года в честь 75-летия со дня подписания Североатлантического договора в 1949 году. На саммите будут обсуждаться вопросы создания новой структуры для помощи Киеву в германском Висбадене и построения «моста в НАТО» для Украины, который позволит ей в перспективе стать участницей альянса. По данным Reuters, лидерам стран НАТО также проведут брифинг о находящихся в разработке новых военных планах альянса.