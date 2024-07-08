Минниханов поздравил татарстанцев с Днем семьи, любви и верности

Он также отметил, что Татарстан славится крепкими семейными традициями, которые с любовью и уважением передаются из поколения в поколение, от старших к младшим. Именно в семейном кругу, по его словам, прививаются любовь к родной земле и чувство патриотизма, сохраняются национальная идентичность и культура.