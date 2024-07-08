Премьер-министр Индии Моди встретится с Путиным во время визита в РФ

По словам премьер-министра Индии, стратегическое партнерство между двумя странами существенно продвинулось вперед за последние 10 лет. Особенно это заметно по сферам энергетики, торговли, туризма, безопасности, инвестиций, образования, культуры, здравоохранения, а также межличностных обменов.