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Премьер-министр Индии Моди встретится с Путиным во время визита в РФ

Вылетая в РФ, Нарендра Моди заявил, что очень ждет встречи с президентом России Владимиром Путиным, которого назвал своим другом.

Источник: РИА "Новости"

Премьер-министр Индии Нарендра Моди вылетел в Москву. Его прибытие ожидается в 14.50 по московскому времени, сообщает ТАСС.

Нарендра Моди посетит Россию с двухдневным официальным визитом. Он собирается принять участие в 22-м ежегодном индийско-российском саммите.

Вылетая в РФ, Нарендра Моди заявил, что очень ждет встречи с президентом России Владимиром Путиным, которого назвал своим другом.

По словам премьер-министра Индии, стратегическое партнерство между двумя странами существенно продвинулось вперед за последние 10 лет. Особенно это заметно по сферам энергетики, торговли, туризма, безопасности, инвестиций, образования, культуры, здравоохранения, а также межличностных обменов.