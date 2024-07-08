Ричмонд
+26°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Новый раунд штабных учений Regex 2024 стартовал в Молдове

КИШИНЕВ, 8 июл — Sputnik. Заключительный, четвертый семинар в рамках региональных генеральных штабных учений Regex 2024 начался в Молдове, он продлится до 19 июля.

Источник: Sputnik.md

Как подчеркнул руководитель учений подполковник Владимир Коваленко, цель мероприятия — обучение военных по западным стандартам планирования и проведения учений, управления кризисными ситуациями, укрепления и оценки уровня оперативной совместимости сил в многонациональном пространстве.

Как и в предыдущих семинарах, в учениях примут участие около 30 представителей из следующих стран: Армения, Азербайджан, Босния и Герцеговина, Грузия, Узбекистан, Египет, Иордания, Королевство Бахрейн, Марокко, Казахстан, Пакистан, Тунис, Мальта, Африканский Союз. (Гана и Бенин), а также штабные офицеры Национальной армии, уточнили в Министерстве обороны.

Regex 2024 проходит в соответствии с Планом боевой подготовки Национальной армии на текущий год и Планом внешней деятельности Минобороны и Национальной армии на 2024 год, сообщили в оборонном ведомстве.