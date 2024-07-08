Новый раунд штабных учений Regex 2024 стартовал в Молдове

Как и в предыдущих семинарах, в учениях примут участие около 30 представителей из следующих стран: Армения, Азербайджан, Босния и Герцеговина, Грузия, Узбекистан, Египет, Иордания, Королевство Бахрейн, Марокко, Казахстан, Пакистан, Тунис, Мальта, Африканский Союз. (Гана и Бенин), а также штабные офицеры Национальной армии, уточнили в Министерстве обороны.