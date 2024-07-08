Президент Южной Кореи призвал Россию выбрать между двумя Кореями

«Северная Корея, несомненно, представляет угрозу международному сообществу. Я надеюсь, что Россия разумно решит, какая сторона — южная или северная — важнее и нужнее для ее собственных интересов. Будущее отношений между Республикой Корея и Россией полностью зависит от действий России», — заявил Юн Сок Ёль агентству Reuters.
На вопрос агентства о возможности поставок Украине оружия южнокорейский президент ответил, что сперва правительство страны рассмотрит «уровень и суть военного сотрудничества между Россией и Северной Кореей».
После этого офис президента Южной Кореи сообщил о планах расширить экспортные ограничения в отношении России еще на 243 позиции. Также Южная Корея решила пересмотреть свою позицию по поставкам оружия Украине. До этого в стране действовал запрет на поставки Киеву летального оружия.