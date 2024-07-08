Президент Южной Кореи призвал Россию выбрать между двумя Кореями

После этого офис президента Южной Кореи сообщил о планах расширить экспортные ограничения в отношении России еще на 243 позиции. Также Южная Корея решила пересмотреть свою позицию по поставкам оружия Украине. До этого в стране действовал запрет на поставки Киеву летального оружия.