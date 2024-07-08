Беларусь и Китай обсудили подготовку военных кадров

В Центральном доме офицеров состоялись переговоры по вопросам организации учебного процесса, а также совершенствования системы обучения в военных учебных заведениях Беларуси и Китая. Обсуждены перспективы белорусско-китайского взаимодействия по вопросам подготовки военных кадров, намечены новые направления сотрудничества.