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Беларусь и Китай обсудили подготовку военных кадров

8 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минске находится китайская военная делегация Главного управления подготовки и управления Центрального военного совета Китайской Народной Республики. Об этом БЕЛТА сообщили в Минобороны.

Источник: БелТА

В Центральном доме офицеров состоялись переговоры по вопросам организации учебного процесса, а также совершенствования системы обучения в военных учебных заведениях Беларуси и Китая. Обсуждены перспективы белорусско-китайского взаимодействия по вопросам подготовки военных кадров, намечены новые направления сотрудничества.