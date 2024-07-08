Песков: Россия не питает особых иллюзий в связи с итогами выборов во Франции

«Для России определенно лучше победа тех политических сил, которые являлись бы сторонниками усилий по реставрации наших двусторонних отношений. Но пока такой ярко выраженной политической воли мы ни у кого не видим. Поэтому в этом плане особых надежд и особых иллюзий мы не питаем», — сказал представитель Кремля.
Согласно сообщению газеты Le Monde, которая ссылается на данные подсчета голосов МВД, альянс «Новый народный фронт» получает 182 из 577 мест в Национальном собрании (нижней палате парламента) Франции. Второе место занимает президентская коалиция «Вместе за республику», которая получает 168 мандатов. Третьей по величине фракцией в нижней палате станет правая партия «Национальное объединение» с 143 мандатами. В нижнюю палату парламента также проходят «Республиканцы», которые получают 45 кресел. Кроме того, в новом составе Национального собрания будет 39 представителей различных малых объединений правового и левого толка.
Таким образом, ни одна из основных политических сил не получает абсолютного большинства мандатов, что затрудняет формирование нового правительства. Премьер-министр Франции Габриэль Атталь заявил, что намерен в понедельник подать в отставку.
Президент Франции Эмманюэль Макрон назначил досрочные выборы в Национальное собрание 9 июня после поражения президентской коалиции на выборах в Европарламент. Первый тур выборов прошел 30 июня, второй — 7 июля.