Песков: Россия не питает особых иллюзий в связи с итогами выборов во Франции

«Для России определенно лучше победа тех политических сил, которые являлись бы сторонниками усилий по реставрации наших двусторонних отношений. Но пока такой ярко выраженной политической воли мы ни у кого не видим. Поэтому в этом плане особых надежд и особых иллюзий мы не питаем», — сказал представитель Кремля.