Песков назвал Путина сторонником дипломатии в решении украинского кризиса

«Вы знаете, что президент Путин является убежденным сторонником предпочтительности политико-дипломатических усилий по поиску развязки в украинском конфликте. И, конечно же, мы никогда не отказывались от переговоров, наоборот, мы были сторонниками переговоров с участием всех заинтересованных сторон», — сказал Песков, отвечая на вопрос о том, как в Кремле относятся к возможности платформы мира, предложенной главой МИД Турции Хаканом Фиданом.