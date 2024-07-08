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Песков назвал Путина сторонником дипломатии в решении украинского кризиса

МОСКВА, 8 июл — РИА Новости. Президент России Владимир Путин является убежденным сторонником предпочтительности политико-дипломатических усилий по поиску развязки украинского кризиса, сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Источник: © РИА Новости

«Вы знаете, что президент Путин является убежденным сторонником предпочтительности политико-дипломатических усилий по поиску развязки в украинском конфликте. И, конечно же, мы никогда не отказывались от переговоров, наоборот, мы были сторонниками переговоров с участием всех заинтересованных сторон», — сказал Песков, отвечая на вопрос о том, как в Кремле относятся к возможности платформы мира, предложенной главой МИД Турции Хаканом Фиданом.

Ранее глава МИД Турции Хакан Фидан заявил, что Турция считает необходимым создание «платформы мира» с широкой вовлеченностью стран для урегулирования конфликта на Украине.

Путин Владимир