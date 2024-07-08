Валериу Плешка: Молдова должна устанавливать все внешние связи исходя из собственных интересов, но не из интересов других своих партнеров

Одной из самых больших проблем Республики Молдова в годы независимости было то, что каждое правительство пыталось навязать свои взгляды в области внешней политики, но не учитывало реальные интересы страны. А поскольку эти видения часто были диаметрально противоположными, Республика Молдова имела колеблющуюся внешнюю политику, которая не могла принести пользы стране, гражданам.
Внешняя политика может быть эффективной только в том случае, если ее основные направления представляют собой консенсус на уровне всего политического класса. Это еще и гарантия того, что со сменой власти все, что было до сих пор, не стирается как губкой и все начинается практически с нуля. Начало может быть только одно, но не раз в четыре или восемь лет. Поэтому мое личное мнение таково, что настало время широкой дискуссии на национальном уровне, в результате которой должны быть определены основные ориентиры внешней политики, которые должны быть включены в документ, подписанный если не всеми, то наиболее важными политическими игроками.
Кто-то может сказать, что это невозможно, потому что у партий в Республике Молдова слишком разные взгляды. Однако я уверен, что компромисс с этой точки зрения реалистичен. Все будет зависеть от качества дискуссий, которые состоятся, и от реального желания участников достичь разумного компромисса. Нам всем приходится исходить из того, что какой бы ни была ситуация на данный момент, никто не гарантирует, что она не изменится завтра. Сегодня мы можем объявить европейскую интеграцию абсолютным приоритетом внешней политики, но кто гарантирует, что этот процесс не будет остановлен завтра, если к власти в Молдове придут силы с другими взглядами? Даже возможное изменение Конституции не поможет в этом отношении, поскольку, если ситуация будет благоприятной для тех, кто не хочет европейской интеграции Республики Молдова, Верховный Закон может быть снова изменен. Поэтому я считаю, что сегодня каждый должен проявить мудрость, видение и умение договариваться, в том числе идти на разумные компромиссы во имя настоящего и будущего страны.
В рамках дискуссии на национальном уровне, о которой я говорил, прежде всего, должны быть определены общие принципы в области внешней политики, которые могли бы принять все. Первым принципом в этом смысле мог бы стать известный постулат о том, что большие страны делают большую политику, а маленькие страны, такие как Республика Молдова, — умную политику. Это было бы важным шагом на пути к принятию всеми важными политическими игроками в Молдове идеи о том, что наша страна будет иметь сбалансированную внешнюю политику, которая будет включать в себя только выгоды, а не риски для граждан. Другой принцип мог бы заключаться в том, что Республика Молдова устанавливает все внешние связи исключительно исходя из собственных интересов, но не из интересов других своих партнеров. Другим возможным принципом может быть присутствие только в тех геополитических областях, которые действительно представляют интерес для Республики Молдова.
Я привел лишь несколько примеров, но на данном этапе важно не это, а осознавать, что до сих пор во внешней политике у нас не было правильного подхода — мы ставили телегу впереди волов, а надо было сделать прямо противоположное. Нам не нужно было первоначально идентифицировать государства и международные организации, которые можно было бы объявить партнерами или целями внешней политики. Это нужно было сделать на втором этапе. На первом этапе нам предстояло определить принципы, на которых будет строиться наша внешняя политика. И после их официального принятия если не всеми, то, по крайней мере, большинством политических игроков, сделать следующий шаг. Из упомянутых принципов возникли бы конкретные названия государств, международных организаций, а также конкретное внешнее партнерство и статус некоторых внешних связей.
Конечно, это не гарантировало бы отсутствие внешнеполитических проблем вообще. Но, безусловно, их было бы гораздо меньше, а внешняя политика — гораздо более взвешенной и эффективной. И еще не поздно вернуться к тому фундаменту, на котором мы должны строить нашу внешнюю политику и принимать необходимые решения.
Валериу Плешка, политический лидер, доктор политических наук, депутат Парламента Республики Молдова с 1998 по 2004 год, министр обороны с 2004 по 2007 год.