Валериу Плешка: Молдова должна устанавливать все внешние связи исходя из собственных интересов, но не из интересов других своих партнеров

Кто-то может сказать, что это невозможно, потому что у партий в Республике Молдова слишком разные взгляды. Однако я уверен, что компромисс с этой точки зрения реалистичен. Все будет зависеть от качества дискуссий, которые состоятся, и от реального желания участников достичь разумного компромисса. Нам всем приходится исходить из того, что какой бы ни была ситуация на данный момент, никто не гарантирует, что она не изменится завтра. Сегодня мы можем объявить европейскую интеграцию абсолютным приоритетом внешней политики, но кто гарантирует, что этот процесс не будет остановлен завтра, если к власти в Молдове придут силы с другими взглядами? Даже возможное изменение Конституции не поможет в этом отношении, поскольку, если ситуация будет благоприятной для тех, кто не хочет европейской интеграции Республики Молдова, Верховный Закон может быть снова изменен. Поэтому я считаю, что сегодня каждый должен проявить мудрость, видение и умение договариваться, в том числе идти на разумные компромиссы во имя настоящего и будущего страны.