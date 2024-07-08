Президент ТПП РФ назвал Башкирию инновационным регионом.

Андрей Назаров отметил, что активный вклад в достижения региона вносит предпринимательское сообщество, которое активно участвует в выработке государственной инвестиционной политики, в формировании мер поддержки бизнеса и другой деятельности. В результате за 5 лет инвестиции в Башкирию выросли более чем на 50%, число реализуемых инвестпроектов сегодня превышает 2 тысячи. В прошлом году объём вложений в экономику республики вырос на 7,6% и достиг 620 млрд рублей.