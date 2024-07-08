Президент ТПП РФ назвал Башкирию инновационным регионом.

Башкирия — один из самых промышленно развитых регионов России, который не только идет в ногу со временем, но и многие вещи внедряет с опережением. Об этом заявил президент Торгово-промышленной палаты РФ Сергей Катырин на встрече с премьер-министром правительства РБ Андреем Назаровым, состоявшейся в рамках Международной выставки «Иннопром-2024». Об этом сообщает пресс-служба правительства Башкирии.
«За этот год у республики много чего произошло, в том числе в наработках. Они касаются инновационного развития в регионе, на предприятиях. Что касается поддержки наших бойцов, в этом направлении также сделаны замечательные вещи».
Андрей Назаров отметил, что активный вклад в достижения региона вносит предпринимательское сообщество, которое активно участвует в выработке государственной инвестиционной политики, в формировании мер поддержки бизнеса и другой деятельности. В результате за 5 лет инвестиции в Башкирию выросли более чем на 50%, число реализуемых инвестпроектов сегодня превышает 2 тысячи. В прошлом году объём вложений в экономику республики вырос на 7,6% и достиг 620 млрд рублей.