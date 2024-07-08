Орбан: Путин и Зеленский отказались от идеи прекратить огонь

«Я задал вопрос: есть ли возможность согласовать ограниченное по времени перемирие, которое ускорит переговоры о мире? А уже затем идти от перемирия. Потому что сейчас все думают наоборот. Сначала заключить мирное соглашение, а затем опустить оружие. Оба не уверены. И украинцы, и россияне ответили одно и то же: перемирие в интересах противника, так как за это время он сможет перестроиться и подготовиться к продолжению войны», — сказал премьер Венгрии в интервью немецкому изданию Bild (запись опубликована на YouTube).
Как добавил Виктор Орбан, и Владимир Путин, и Владимир Зеленский уверены в том, как будет развиваться конфликт и как он завершится. Орбан также считает, что в ближайшие месяцы ситуация в зоне боевых действий ухудшится. «Энергия конфронтации и число жертв станут еще ужаснее… То, что будет впереди, — гораздо хуже, чем мы думаем», — добавил политик.
Венгрия с 1 июля и до конца года председательствует в ЕС. Виктор Орбан заявлял, что страна в это время будет вести миротворческую миссию по урегулированию конфликта на Украине. Власти Евросоюза сообщали, что председательство Венгрии в ЕС не наделяет страну мандатом вести переговоры от лица всего Евросоюза. С начала июля Виктор Орбан провел переговоры с официальными лицами Украины, России и Азербайджана. Сегодня, 8 июля, он прибыл в Китай, где встретился с председателем КНР Си Цзиньпином. Орбан также анонсировал визит в США.