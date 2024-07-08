Орбан: Путин и Зеленский отказались от идеи прекратить огонь

«Я задал вопрос: есть ли возможность согласовать ограниченное по времени перемирие, которое ускорит переговоры о мире? А уже затем идти от перемирия. Потому что сейчас все думают наоборот. Сначала заключить мирное соглашение, а затем опустить оружие. Оба не уверены. И украинцы, и россияне ответили одно и то же: перемирие в интересах противника, так как за это время он сможет перестроиться и подготовиться к продолжению войны», — сказал премьер Венгрии в интервью немецкому изданию Bild (запись опубликована на YouTube).