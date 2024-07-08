Ирина Влах: Конструктивное предложение для молдавской власти

В этом контексте «Платформа Молдова» обращается с конструктивным призывом к руководству страны разработать и передать соответствующую инициативу по дипломатическим каналам в Секретариат ООН. Не важно, от кого исходит инициатива — важен результат, которого мы можем достичь. Мы не претендуем на «авторские права» на эту инициативу, тем более, что ранее об этом же заявляли не только политики, но и некоторые лидеры общественного мнения. Мы лишь взяли на себя роль выступить с официальным, формализованным предложением руководству Молдовы, потому что речь идёт об идее, которая соответствует ожиданиям граждан.