Ирина Влах: Конструктивное предложение для молдавской власти

Как известно, осенью состоится Генеральная Ассамблея Организации Объединенных Наций. Молдова всегда участвует в этом важном ежегодном мероприятии, на котором делегацию нашей страны возглавляет либо Президент, либо Премьер-министр.
Генассамблея ООН — это хорошая возможность для Молдовы включить в повестку дня Организации вопрос, который имеет первостепенную важность для наших граждан — признание нейтралитета нашего государства на международном уровне.
Совершенно очевидно, что лишь международное признание нейтралитета Республики Молдова может гарантировать мир в нашей стране, мир, которого хотят наши граждане.
Представители власти и не только заявляют, что конституционный принцип нейтралитета нефункционален. При этом они делают вид, будто не понимают, что именно мешает его функциональности. Ответ прост — нейтралитет Республики Молдова был объявлен в одностороннем порядке и наша страна никогда не запрашивала его признания на международном уровне. Сегодня пришло время это сделать!
В этом контексте «Платформа Молдова» обращается с конструктивным призывом к руководству страны разработать и передать соответствующую инициативу по дипломатическим каналам в Секретариат ООН. Не важно, от кого исходит инициатива — важен результат, которого мы можем достичь. Мы не претендуем на «авторские права» на эту инициативу, тем более, что ранее об этом же заявляли не только политики, но и некоторые лидеры общественного мнения. Мы лишь взяли на себя роль выступить с официальным, формализованным предложением руководству Молдовы, потому что речь идёт об идее, которая соответствует ожиданиям граждан.
Однако если руководство страны не отреагирует своевременно на эту инициативу, «Платформа Молдова» берёт на себя обязательство разработать соответствующее обращение к Секретариату ООН до начала работы Генеральной Ассамблеи.
Принцип нейтралитета Республики Молдова должен быть и будет гарантирован на международном уровне, и мы сделаем всё необходимое для достижения этой цели!
Ирина Влах, основатель и председатель «Платформы Молдова».