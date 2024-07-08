Переговоры Путина и Орбана и предложение Турции по Украине. Темы брифинга Пескова

ТАСС собрал ключевые заявления представителя Кремля
О графике президента
Президент России Владимир Путин 8 июля проведет переговоры с премьер-министром Индии Нарендрой Моди: «Сегодня вечером будет неформальное общение двух лидеров, они будут иметь возможность пообщаться со свободной повесткой дня один на один».
9 июля состоятся переговоры в узком и расширенном формате. Путин и Моди не планируют делать заявления для прессы.
Глава государства также проведет международный телефонный разговор.
Кроме того, российский лидер встретится с победителями всероссийского конкурса «Это у нас семейное», финал которого проходил
О переговорах Путина и Орбана
Путин не передавал через премьер-министра Венгрии Виктора Орбана посланий президенту США Джо Байдену или другим участникам саммита НАТО.
Россия высоко ценит усилия Орбана по урегулированию конфликта, он пытается «сопоставить позиции разных сторон».
О предложении главы МИД Турции
В Кремле согласны с заявлением главы МИД Турции Хакана Фидана о том, что в интересах урегулирования украинского конфликта нужно создать международную мирную платформу с широким участием в ней стран: «Пока такой платформы нет, здесь можно с господином Фиданом только согласиться».
О новом президенте Ирана
Россия желает успехов Ирану при новом президенте Масуде Пезешкиане и рассчитывает на развитие союзнических отношений двух стран, «которые имеют весьма и весьма позитивную динамику развития в плане углубления [сотрудничества] в самых различных областях».
О выборах во Франции
Россия не питает «особых надежд и особых иллюзий» на улучшение отношений с Францией по итогам парламентских выборов в этой стране.
«Для России определенно лучше победа тех политических сил, которые являлись бы сторонниками усилий по реставрации наших двусторонних отношений. Но пока такой ярко выраженной политической воли мы ни у кого не видим».
Россия будет с большим интересом наблюдать за процессом формирования правительства во Франции и констатирует «определенный дрейф» предпочтений избирателей: «Очевидно, что французские избиратели находятся в поиске».