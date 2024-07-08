Переговоры Путина и Орбана и предложение Турции по Украине. Темы брифинга Пескова

В Кремле согласны с заявлением главы МИД Турции Хакана Фидана о том, что в интересах урегулирования украинского конфликта нужно создать международную мирную платформу с широким участием в ней стран: «Пока такой платформы нет, здесь можно с господином Фиданом только согласиться».