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Переговоры Путина и Орбана и предложение Турции по Украине. Темы брифинга Пескова

Прошедшие 5 июля переговоры президента России Владимира Путина и премьер-министра Венгрии Виктора Орбана, итоги парламентских выборов во Франции и предложение Турции по урегулированию на Украине стали в понедельник основными темами брифинга пресс-секретаря главы государства Дмитрия Пескова.

Источник: РИА "Новости"

ТАСС собрал ключевые заявления представителя Кремля

О графике президента

Президент России Владимир Путин 8 июля проведет переговоры с премьер-министром Индии Нарендрой Моди: «Сегодня вечером будет неформальное общение двух лидеров, они будут иметь возможность пообщаться со свободной повесткой дня один на один».

9 июля состоятся переговоры в узком и расширенном формате. Путин и Моди не планируют делать заявления для прессы.

Глава государства также проведет международный телефонный разговор.

Кроме того, российский лидер встретится с победителями всероссийского конкурса «Это у нас семейное», финал которого проходил 5—8 июля.

О переговорах Путина и Орбана

Путин не передавал через премьер-министра Венгрии Виктора Орбана посланий президенту США Джо Байдену или другим участникам саммита НАТО.

Россия высоко ценит усилия Орбана по урегулированию конфликта, он пытается «сопоставить позиции разных сторон».

О предложении главы МИД Турции

В Кремле согласны с заявлением главы МИД Турции Хакана Фидана о том, что в интересах урегулирования украинского конфликта нужно создать международную мирную платформу с широким участием в ней стран: «Пока такой платформы нет, здесь можно с господином Фиданом только согласиться».

О новом президенте Ирана

Россия желает успехов Ирану при новом президенте Масуде Пезешкиане и рассчитывает на развитие союзнических отношений двух стран, «которые имеют весьма и весьма позитивную динамику развития в плане углубления [сотрудничества] в самых различных областях».

О выборах во Франции

Россия не питает «особых надежд и особых иллюзий» на улучшение отношений с Францией по итогам парламентских выборов в этой стране.

«Для России определенно лучше победа тех политических сил, которые являлись бы сторонниками усилий по реставрации наших двусторонних отношений. Но пока такой ярко выраженной политической воли мы ни у кого не видим».

Россия будет с большим интересом наблюдать за процессом формирования правительства во Франции и констатирует «определенный дрейф» предпочтений избирателей: «Очевидно, что французские избиратели находятся в поиске».

Песков Дмитрий
Путин Владимир