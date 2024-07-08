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Песков опроверг передачу сообщений Байдену через Орбана

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Виктор Орбан не передавал послания от Владимира Путина президенту США Джо Байдену или другим участникам саммита НАТО, однако отметил усилия венгерского премьера по пониманию позиций всех сторон конфликта.

Источник: Reuters

Президент России Владимир Путин не передавал через премьер-министра Венгрии Виктора Орбана никаких посланий президенту США или другим участникам саммита НАТО. На данный вопрос ответил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, сказав: «Нет».

Однако, представитель Кремля также подчеркнул, что Орбан принимает серьезные усилия для того, чтобы сопоставить позиции различных сторон, опираясь на данные из первоисточников.

И мы высоко ценим, такую же высокую оценку дал и президент Путин этим усилиям господина Орбана. Налицо целый набор разногласий у заинтересованных сторон, целый набор серьезных разногласий, но, по крайней мере, господин Орбан действительно предпринимает очень серьезную попытку понять суть этих разногласий, что вызывает высокую оценку.

Дмитрий Песков
пресс-секретарь президента России (цитата по «Интерфакс»)

Виктор Орбан посетил Москву 5 июля и провел переговоры с Путиным, в ходе которых обсуждались вопросы украинского урегулирования, отношения России и Евросоюза, а также сотрудничество России и Венгрии и возможные принципы будущей безопасности в Европе.

На пресс-конференции после переговоров, Орбан заявил о намерении продолжать работу по урегулированию конфликта в Украине. 2 июля Орбан встретился с президентом Украины Владимиром Зеленским в Киеве и предложил прекратить огонь для подготовки к мирным переговорам.

Нина Лютикова

Песков Дмитрий
Путин Владимир
дипломатия