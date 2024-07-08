Президент России Владимир Путин не передавал через премьер-министра Венгрии Виктора Орбана никаких посланий президенту США или другим участникам саммита НАТО. На данный вопрос ответил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, сказав: «Нет».
Однако, представитель Кремля также подчеркнул, что Орбан принимает серьезные усилия для того, чтобы сопоставить позиции различных сторон, опираясь на данные из первоисточников.
И мы высоко ценим, такую же высокую оценку дал и президент Путин этим усилиям господина Орбана. Налицо целый набор разногласий у заинтересованных сторон, целый набор серьезных разногласий, но, по крайней мере, господин Орбан действительно предпринимает очень серьезную попытку понять суть этих разногласий, что вызывает высокую оценку.
Виктор Орбан посетил Москву 5 июля и провел переговоры с Путиным, в ходе которых обсуждались вопросы украинского урегулирования, отношения России и Евросоюза, а также сотрудничество России и Венгрии и возможные принципы будущей безопасности в Европе.
На пресс-конференции после переговоров, Орбан заявил о намерении продолжать работу по урегулированию конфликта в Украине. 2 июля Орбан встретился с президентом Украины Владимиром Зеленским в Киеве и предложил прекратить огонь для подготовки к мирным переговорам.
Нина Лютикова