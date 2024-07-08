Песков опроверг передачу сообщений Байдену через Орбана

И мы высоко ценим, такую же высокую оценку дал и президент Путин этим усилиям господина Орбана. Налицо целый набор разногласий у заинтересованных сторон, целый набор серьезных разногласий, но, по крайней мере, господин Орбан действительно предпринимает очень серьезную попытку понять суть этих разногласий, что вызывает высокую оценку.