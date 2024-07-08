Депутаты Заксобрания Иркутской области обсудили туризм на территориях

Как привлечь туристов в Приангарье? Причем не только в те районы, куда люди едут и так, потому что там Байкал? Об этом говорилось на заседании Совета Законодательного Собрания по взаимодействию с представительными органами муниципальных образований, который прошел в поселке Залари. Кроме депутатов областного парламента, в нем участвовали представители правительства региона, а также муниципальных администраций и Дум.
Во время поездки делегация посетила самые интересные туристические объекты в Усольском районе, Свирске, Зиминском и Заларинском районах.
— В большинстве регионов Сибирского федерального округа выделяют муниципалитетам субсидии на развитие туризма, и территории сами определяют, на что именно их направить, — отметил председатель Заксобрания Александр Ведерников перед обсуждением. — Тогда как у нас на это средств в этом году не запланировано.
О том, что делается в этом направлении, присутствующим рассказали руководители Агентства по туризму Иркутской области, министр сельского хозяйства Иркутской области. Речь шла, например, о разработке карты туров выходного дня, поскольку основной турпоток в Приангарье — это местные жители. Муниципалитеты могут получать средства на благоустройство популярных мест отдыха благодаря нацпроектам, федеральным программам, инициативному бюджетированию — сейчас не все этим успешно пользуются.
Депутаты областного парламента предлагают дополнить программу развития туризма в Иркутской области конкретными мероприятиями и предусмотреть финансирование на их реализацию.
— Когда будут продуманные меры поддержки, наполненные бюджетными средствами, мы в рамках депутатского контроля будем видеть, насколько эта работа эффективна, — подытожил спикер Александр Ведерников.