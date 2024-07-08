Депутаты Заксобрания Иркутской области обсудили туризм на территориях

Как привлечь туристов в Приангарье? Причем не только в те районы, куда люди едут и так, потому что там Байкал? Об этом говорилось на заседании Совета Законодательного Собрания по взаимодействию с представительными органами муниципальных образований, который прошел в поселке Залари. Кроме депутатов областного парламента, в нем участвовали представители правительства региона, а также муниципальных администраций и Дум.