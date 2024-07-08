Макрон не принял отставку премьер-министра Атталя

Атталь, в свою очередь, еще накануне заявил, что подаст прошение об отставке. Он указал, что не желал роспуска парламента. Премьер заявил, что, несмотря на свое прошение об отставке, скорее всего, будет исполнять обязанности «столько, сколько этого требует долг».