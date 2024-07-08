Токаев подписал закон о теплоэнергетике

Касым-Жомартом Токаевым также подписаны — Закон Республики Казахстан «О внесении изменений в Кодекс Республики Казахстан “О налогах и других обязательных платежах в бюджет” (Налоговый кодекс)», закон «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам теплоэнергетики, электроэнергетики и регулируемых услуг», а также закон Республики Казахстан «О внесении изменений и дополнений в Кодекс Республики Казахстан об административных правонарушениях».