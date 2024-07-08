Токаев подписал закон о теплоэнергетике

Сегодня главой государства подписан Закон Республики Казахстан «О теплоэнергетике», сообщает Акорда в Telegram-канале.
Документ впервые регулирует в виде самостоятельного закона общественные отношения, возникающие в процессе производства, передачи, реализации и потребления тепловой энергии для качественного функционирования и развития систем теплоснабжения.
Законом модернизирована система регулирования теплоэнергетической отрасли путем внедрения новых и усиления существующих инструментов для обеспечения ее качественного и бесперебойного функционирования.
Определены цели, задачи, принципы государственного регулирования в области теплоэнергетики, а также внедрены инструменты планирования развития и оценки состояния теплоэнергетической отрасли для обеспечения последовательного и эффективного ее развития.
В частности, Министерством энергетики будут утверждены ключевые и целевые показатели теплоэнергетики по регионам, секторам производства, транспортировки, реализации, потребления тепловой энергии, разработанные отраслевыми госорганами.
Структурирована система теплоснабжения, регламентированы права и обязанности субъектов теплоснабжения и потребителей их услуг.
Системы теплоснабжения, в зависимости от их мощности и подключенной нагрузки потребителей, подразделены на централизованную, местную и индивидуальную системы теплоснабжения.
Обновлены механизмы тарифного регулирования, поддержки энергосбережения, использования возобновляемых источников энергии в теплоэнергетике для повышения инвестиционной привлекательности сектора.
Установлены требования по обеспечению надежности и безопасности теплоснабжения, условия проведения ремонтных работ и вывода из эксплуатации источников тепловой энергии, а также усилены требования по обеспечению готовности к отопительному сезону.
Главой государства сегодня также подписан Закон Республики Казахстан «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам особо охраняемых природных территорий и электроэнергетики».
Касым-Жомартом Токаевым также подписаны — Закон Республики Казахстан «О внесении изменений в Кодекс Республики Казахстан “О налогах и других обязательных платежах в бюджет” (Налоговый кодекс)», закон «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам теплоэнергетики, электроэнергетики и регулируемых услуг», а также закон Республики Казахстан «О внесении изменений и дополнений в Кодекс Республики Казахстан об административных правонарушениях».
Тексты законов публикуются в печати.