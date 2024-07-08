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Токаев подписал закон о теплоэнергетике

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал закон «О теплоэнергетике», а также ряд других документов, передает NUR.KZ со ссылкой на Акорду.

Источник: Getty Images

Сегодня главой государства подписан Закон Республики Казахстан «О теплоэнергетике», сообщает Акорда в Telegram-канале.

Документ впервые регулирует в виде самостоятельного закона общественные отношения, возникающие в процессе производства, передачи, реализации и потребления тепловой энергии для качественного функционирования и развития систем теплоснабжения.

Законом модернизирована система регулирования теплоэнергетической отрасли путем внедрения новых и усиления существующих инструментов для обеспечения ее качественного и бесперебойного функционирования.

Определены цели, задачи, принципы государственного регулирования в области теплоэнергетики, а также внедрены инструменты планирования развития и оценки состояния теплоэнергетической отрасли для обеспечения последовательного и эффективного ее развития.

В частности, Министерством энергетики будут утверждены ключевые и целевые показатели теплоэнергетики по регионам, секторам производства, транспортировки, реализации, потребления тепловой энергии, разработанные отраслевыми госорганами.

Структурирована система теплоснабжения, регламентированы права и обязанности субъектов теплоснабжения и потребителей их услуг.

Системы теплоснабжения, в зависимости от их мощности и подключенной нагрузки потребителей, подразделены на централизованную, местную и индивидуальную системы теплоснабжения.

Обновлены механизмы тарифного регулирования, поддержки энергосбережения, использования возобновляемых источников энергии в теплоэнергетике для повышения инвестиционной привлекательности сектора.

Установлены требования по обеспечению надежности и безопасности теплоснабжения, условия проведения ремонтных работ и вывода из эксплуатации источников тепловой энергии, а также усилены требования по обеспечению готовности к отопительному сезону.

Главой государства сегодня также подписан Закон Республики Казахстан «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам особо охраняемых природных территорий и электроэнергетики».

Касым-Жомартом Токаевым также подписаны — Закон Республики Казахстан «О внесении изменений в Кодекс Республики Казахстан “О налогах и других обязательных платежах в бюджет” (Налоговый кодекс)», закон «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам теплоэнергетики, электроэнергетики и регулируемых услуг», а также закон Республики Казахстан «О внесении изменений и дополнений в Кодекс Республики Казахстан об административных правонарушениях».

Тексты законов публикуются в печати.

энергетика