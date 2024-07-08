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Московская конференция по безопасности пройдет 13 августа

МИНСК, 8 июл — Sputnik. Министерство обороны России проведет XII Московскую конференцию по международной безопасности, открытие форума запланировано на 13 августа, сообщило российское оборонное ведомство.

Источник: Sputnik.by

Министерство пригласило к участию в ней представителей оборонных ведомств, политологов и экспертов, чтобы обсудить актуальную повестку.

«Сегодня, в период становления многополярного мироустройства, очевидно, что только совместными усилиями, через открытый диалог можно снизить конфронтацию на международной арене».

приводит ведомство слова министра обороны России Александра Белоусова.

Он отметил важность проведения открытого диалога в целях «стабилизации обстановки и создания общего пространства равноправного сотрудничества».

Российское оборонное ведомство рассчитывает видеть на московской конференции коллег из других стран, международных структур, а также экспертов и политологов.

По словам Белоусова, цель мероприятия — обсуждение текущей военно-политической ситуации и представление своих взглядов на формирование новой, устойчивой и справедливой архитектуры глобальной и региональной безопасности.

Откроется конференция на тему "Многополярность в современном мире: тенденции и перспективы 13 августа в 10:00. В ее рамках пройдет ряд пленарных заседаний. На одном из них будут обсуждена тема Ближнего Востока и Африки в контексте текущих и потенциальных вооруженных конфликтов.

Темой еще одного пленарного заседания на конференции станет военное сотрудничество в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Вечернее пленарное заседание будет посвящено роли военных ведомств стран Глобального Юга в вопросе создания архитектуры международной безопасности.