Московская конференция по безопасности пройдет 13 августа

Откроется конференция на тему "Многополярность в современном мире: тенденции и перспективы 13 августа в 10:00. В ее рамках пройдет ряд пленарных заседаний. На одном из них будут обсуждена тема Ближнего Востока и Африки в контексте текущих и потенциальных вооруженных конфликтов.