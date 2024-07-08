Московская конференция по безопасности пройдет 13 августа

Министерство пригласило к участию в ней представителей оборонных ведомств, политологов и экспертов, чтобы обсудить актуальную повестку.
«Сегодня, в период становления многополярного мироустройства, очевидно, что только совместными усилиями, через открытый диалог можно снизить конфронтацию на международной арене».
Он отметил важность проведения открытого диалога в целях «стабилизации обстановки и создания общего пространства равноправного сотрудничества».
Российское оборонное ведомство рассчитывает видеть на московской конференции коллег из других стран, международных структур, а также экспертов и политологов.
По словам Белоусова, цель мероприятия — обсуждение текущей военно-политической ситуации и представление своих взглядов на формирование новой, устойчивой и справедливой архитектуры глобальной и региональной безопасности.
Откроется конференция на тему "Многополярность в современном мире: тенденции и перспективы 13 августа в 10:00. В ее рамках пройдет ряд пленарных заседаний. На одном из них будут обсуждена тема Ближнего Востока и Африки в контексте текущих и потенциальных вооруженных конфликтов.
Темой еще одного пленарного заседания на конференции станет военное сотрудничество в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Вечернее пленарное заседание будет посвящено роли военных ведомств стран Глобального Юга в вопросе создания архитектуры международной безопасности.