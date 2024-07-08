Премьер-министр Индии прибыл в Россию

Визит политика продлится до 9 июля, это его первая поездка в Россию за пять лет. Перед вылетом премьер заявил, что с нетерпением ждет встречи с Владимиром Путиным, назвав его другом. Он отметил, что особое и привилегированное стратегическое партнерство между Индией и Россией за последние десять лет продвинулось вперед, в том числе в сферах энергетики, безопасности, торговли, инвестиций, здравоохранения, образования, культуры, туризма и межличностных обменов.
Как уточнил представитель Кремля Дмитрий Песков, сегодня вечером начнется неформальная часть визита. Первый замглавы МИД Индии Винай Кватра ранее сообщил, что Моди вечером будет присутствовать на частном ужине с Путиным.
Официальные переговоры пройдут во вторник около полудня. Планируется беседа в узком составе и диалог в формате официального завтрака. При этом не предусматривается какого-либо совместного общения с прессой. Песков отметил, что на этих встречах ожидается расширенный обмен мнениями, что «в значительной степени компенсирует отсутствие заявлений для СМИ».
Во вторник Моди также проведет встречу с индийской общиной в России, возложит венок к Могиле Неизвестного Солдата и посетит павильон «Росатома» на выставке в Москве.
Как ранее сообщала пресс-служба Кремля, лидеры двух стран обсудят перспективы развития традиционно дружественных российско-индийских отношений, а также актуальные вопросы международной и региональной повестки дня.