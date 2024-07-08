Стали известны подробности встречи глав МИД Белоруссии и Китая в Пекине

Президент Белоруссии Александр Лукашенко 4 июля на полях саммита ШОС в Астане встретился с председателем КНР Си Цзиньпином. На ней глава белорусского государства заявил, что поддерживает продвигаемые КНР глобальные инициативы в различных сферах, в том числе по урегулированию украинского кризиса.
«Министр иностранных дел Беларуси Максим Рыженков прямо в эти минуты в Пекине встречается с министром иностранных дел КНР Ван И», — говорится в сообщении.
Отмечается, что встреча проходит в резиденции «Дяоюйтай», которая служила загородным дворцом китайских императоров и имеет 800-летнюю историю. «На столе переговоров явно много тем. В том числе договоренности, которые достигли главы государств в Астане (на полях саммита ШОС — ред.). Будут говорить, конечно, и о мире в Украине. Без позиции Беларуси в этом вопросе тоже никак, да и подходы во многом совпадают», — подчеркивается в сообщении.
Рыженков сразу после саммита Шанхайской организации сотрудничества в Астане направился в Пекин. Там он принял участие в церемонии торжественного поднятия государственного флага Белоруссии в штаб-квартире ШОС в Пекине.
Глава МИД Белоруссии анонсировал, что в Пекине предстоит также встреча с руководством Агентства по развитию, которое занимается реализацией проектов за рубежом. Будут подробно обсуждаться такие крупные совместные проекты. Ожидаются и встречи министра в международном отделе ЦК Компартии Китая, посещение ряда предприятий и организаций.