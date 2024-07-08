Стали известны подробности встречи глав МИД Белоруссии и Китая в Пекине

Отмечается, что встреча проходит в резиденции «Дяоюйтай», которая служила загородным дворцом китайских императоров и имеет 800-летнюю историю. «На столе переговоров явно много тем. В том числе договоренности, которые достигли главы государств в Астане (на полях саммита ШОС — ред.). Будут говорить, конечно, и о мире в Украине. Без позиции Беларуси в этом вопросе тоже никак, да и подходы во многом совпадают», — подчеркивается в сообщении.