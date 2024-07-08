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На полигоне Брестский стартовали антитеррористические учения Беларуси и Китая

8 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. На полигоне Брестский состоялось открытие совместной антитеррористической тренировки Беларуси и Китая «Атакующий сокол». Об этом БЕЛТА сообщили в Минобороны.

Источник: "Ваяр"

На антитеррористических учениях военнослужащие обеих стран отработают вопросы ночного десантирования, преодоления водных преград, ведения действий в населенном пункте.

«События в мире сложные, обстановка сложная, поэтому, изучив новые формы и способы ведения тактических задач, здесь на учениях мы будем все эти моменты отрабатывать. С учетом всего того нового, наработанного за последние годы, внедрим и посмотрим, как совместное подразделение будет вести действия. При этом подразделения на отдельных этапах будут сводные, не будет отдельно китайского подразделения или отдельно белорусского — они будут действовать совместно», — сказал командующий силами специальных операций Вооруженных Сил Вадим Денисенко.