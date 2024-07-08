На полигоне Брестский стартовали антитеррористические учения Беларуси и Китая

«События в мире сложные, обстановка сложная, поэтому, изучив новые формы и способы ведения тактических задач, здесь на учениях мы будем все эти моменты отрабатывать. С учетом всего того нового, наработанного за последние годы, внедрим и посмотрим, как совместное подразделение будет вести действия. При этом подразделения на отдельных этапах будут сводные, не будет отдельно китайского подразделения или отдельно белорусского — они будут действовать совместно», — сказал командующий силами специальных операций Вооруженных Сил Вадим Денисенко.