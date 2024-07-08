Путин освободил Аношина и Мухитова от должности помощников секретаря СБ РФ

«Освободить Аношина Евгения Алексеевича от должности помощника секретаря Совета безопасности РФ», — говорится в одном из документов. «Освободить Мухитова Наиля Мунсуровича от должности помощника секретаря Совета безопасности РФ», — сказано в другом указе.
Как сообщил ТАСС источник в администрации президента РФ, Аношин «переходит на работу к помощнику президента Николаю Патрушеву, где будет заниматься вопросами популяризации национальной морской политики и взаимодействия со СМИ». Аношин 9,5 лет работал с Патрушевым, когда тот был секретарем Совбеза РФ.
Как уточнил источник, Мухитов, который работал с Патрушевым в Совбезе более восьми лет, переходит на работу в управление администрации президента РФ по вопросам национальной морской политики.