Путин освободил Аношина и Мухитова от должности помощников секретаря СБ РФ

Как сообщил ТАСС источник в администрации президента РФ, Аношин «переходит на работу к помощнику президента Николаю Патрушеву, где будет заниматься вопросами популяризации национальной морской политики и взаимодействия со СМИ». Аношин 9,5 лет работал с Патрушевым, когда тот был секретарем Совбеза РФ.