Ричмонд
+26°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Путин освободил Аношина и Мухитова от должности помощников секретаря СБ РФ

МОСКВА, 8 июля. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин освободил Евгения Аношина и Наиля Мухитова от должности помощников секретаря Совета безопасности РФ. Соответствующие указы опубликованы на официальном портале правовой информации.

Источник: Пресс-служба Президента России

«Освободить Аношина Евгения Алексеевича от должности помощника секретаря Совета безопасности РФ», — говорится в одном из документов. «Освободить Мухитова Наиля Мунсуровича от должности помощника секретаря Совета безопасности РФ», — сказано в другом указе.

Как сообщил ТАСС источник в администрации президента РФ, Аношин «переходит на работу к помощнику президента Николаю Патрушеву, где будет заниматься вопросами популяризации национальной морской политики и взаимодействия со СМИ». Аношин 9,5 лет работал с Патрушевым, когда тот был секретарем Совбеза РФ.

Как уточнил источник, Мухитов, который работал с Патрушевым в Совбезе более восьми лет, переходит на работу в управление администрации президента РФ по вопросам национальной морской политики.