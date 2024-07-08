Байден заявил о твердом намерении участвовать в президентской гонке

«Уважаемые коллеги-демократы … Я хочу, чтобы вы знали, что несмотря на все спекуляции в прессе и не только, я твердо намерен продолжить участие в гонке до самого конца — до поражения Дональда Трампа», — написал он в письме, опубликованном на его странице в соцсети.
Президент США добавил, что за последние 10 дней переговорил с лидерами партии и избирателями, и «услышал обеспокоенности, которые разделяют люди — их добросовестные страхи и переживания о том, что стоит на кону в этих выборах».
Американские СМИ сходятся во мнении, что Байден неудачно выступил на первых дебатах с республиканцем Дональдом Трампом, которые прошли в ночь на 28 июня в Атланте. Действующий американский президент запинался и делал паузы, не всегда четко формулируя мысль, а после мероприятия в объектив телекамеры попал момент, когда супруга Байдена Джилл помогала ему спуститься с лестницы.
Теперь политики и журналисты говорят о том, что демократы могут отказаться выдвигать Байдена и заменить его другим кандидатом. Теоретически такая возможность у партии будет на съезде в августе, однако на практике тяжело будет вывести из гонки победившего на предварительных выборах Байдена, если он сам не откажется от участия. При этом в штабе действующего президента говорят, что он не собирается сдаваться и выходить из гонки. По некоторым данным, выдвинуть кандидатом на пост президента его могут уже 21 июля, не дожидаясь съезда партии в августе, таким образом положив конец спорам о том, следует ли ему участвовать.
Вторые дебаты Байдена и Трампа запланированы на 10 сентября.
Выборы президента США пройдут 5 ноября.