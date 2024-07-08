Орбан на встрече с Си Цзиньпином в Пекине обсудил конфликт на Украине

Председатель КНР Си Цзиньпин и премьер-министр Венгрии Виктор Орбан сконцентрировались на обсуждении конфликта на Украине во время переговоров. Об этом заявил официальный представитель китайского Министерства иностранных дел Линь Цзянь на ежедневном брифинге.
В настоящее время основное внимание уделяется соблюдению трех принципов: не допускать распространения огня на поле боя, не допускать эскалации конфликта и не вести огонь со всех сторон, а также способствовать скорейшему охлаждению ситуации.
Он также добавил, что Си Цзиньпин высоко оценил усилия Орбана, направленные на политическое урегулирование конфликта на Украине. По его словам, Китай и Венгрия имеют общие позиции и направления в этом вопросе. КНР намерена продолжать поддерживать контакты с Венгрией и всеми заинтересованными сторонами.
Встреча между Си и Орбаном состоялась 8 июля. В начале своего визита венгерский премьер назвал Пекин третьей остановкой своей миротворческой миссии после Киева и Москвы. После переговоров Орбан написал в Instagram (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской и запрещенной в РФ): «Следующая остановка — Вашингтон».
Во время переговоров председатель КНР призвал мировое сообщество создать условия и оказать поддержку для возобновления прямого диалога и переговоров между сторонами конфликта. Орбан, в свою очередь, подчеркнул, что Венгрия стремится к миру, равновесию и гармонии, и поэтому всегда поддерживает мир и избегает участия в вооруженном конфликте.
Нина Лютикова
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