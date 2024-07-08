Орбан на встрече с Си Цзиньпином в Пекине обсудил конфликт на Украине

Во время переговоров председатель КНР призвал мировое сообщество создать условия и оказать поддержку для возобновления прямого диалога и переговоров между сторонами конфликта. Орбан, в свою очередь, подчеркнул, что Венгрия стремится к миру, равновесию и гармонии, и поэтому всегда поддерживает мир и избегает участия в вооруженном конфликте.