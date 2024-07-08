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Орбан на встрече с Си Цзиньпином в Пекине обсудил конфликт на Украине

Си Цзиньпин и Виктор Орбан обсудили ключевые шаги для предотвращения эскалации и установления мира.

Источник: Orbán Viktor

Председатель КНР Си Цзиньпин и премьер-министр Венгрии Виктор Орбан сконцентрировались на обсуждении конфликта на Украине во время переговоров. Об этом заявил официальный представитель китайского Министерства иностранных дел Линь Цзянь на ежедневном брифинге.

В настоящее время основное внимание уделяется соблюдению трех принципов: не допускать распространения огня на поле боя, не допускать эскалации конфликта и не вести огонь со всех сторон, а также способствовать скорейшему охлаждению ситуации.

Линь Цзянь
официальный представитель китайского Министерства иностранных дел (цитата по «Ведомостям»)

Он также добавил, что Си Цзиньпин высоко оценил усилия Орбана, направленные на политическое урегулирование конфликта на Украине. По его словам, Китай и Венгрия имеют общие позиции и направления в этом вопросе. КНР намерена продолжать поддерживать контакты с Венгрией и всеми заинтересованными сторонами.

Встреча между Си и Орбаном состоялась 8 июля. В начале своего визита венгерский премьер назвал Пекин третьей остановкой своей миротворческой миссии после Киева и Москвы. После переговоров Орбан написал в Instagram (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской и запрещенной в РФ): «Следующая остановка — Вашингтон».

Во время переговоров председатель КНР призвал мировое сообщество создать условия и оказать поддержку для возобновления прямого диалога и переговоров между сторонами конфликта. Орбан, в свою очередь, подчеркнул, что Венгрия стремится к миру, равновесию и гармонии, и поэтому всегда поддерживает мир и избегает участия в вооруженном конфликте.

Нина Лютикова

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дипломатия
переговоры