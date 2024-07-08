Воронежский губернатор вручил награды многодетным семьям





Обе семьи живут в поселке Пригородном Калачеевского района. У Олега Диденко и Дины Себелевой 12 детей. Николай и Надежда Лихобабины воспитывают восьмерых детей. Ребята неоднократно становились победителями и лауреатами конкурсов и спортивных состязаний, первенств, чемпионатов.



— Раньше многодетная семья для России была обычным делом. Немало усилий сейчас направлено на возрождение национальных традиций многодетности. Это, безусловно, важно для демографии. Но еще важнее то, что счастье таких семей умножается на количество воспитывающихся в них детей. Мы с большим удовольствием поддерживаем задачу нашего президента Владимира Путина — повышать престиж многодетных семей, — отметил Александр Гусев.



Глава региона напомнил, что для семей с детьми предусмотрен ряд мер поддержки. Так, семьи могут рассчитывать на ежемесячные выплаты на третьего ребенка или последующих детей, единовременную денежную выплату в связи с рождением второго ребенка, а также — региональный материнский капитал.



В конце июня стало известно, что три воронежские многодетные семьи были удостоены государственных наград за большие заслуги в укреплении института семьи и воспитании детей. Соответствующий указ подписал президент России Владимир Путин. Губернатор Воронежской области отметил, что ждет встречи с семьями для вручения наград от главы государства.



В Воронеже в пятницу, 5 июля, в Центральном парке состоялась церемония награждения 28 супружеских пар, чьи отношения проверены временем. Супругам вручили медали «За любовь и верность», благодарственные письма губернатора и главы Воронежской митрополии. С участниками события пообщалась корреспондент РИА «Воронеж».