В Молдавии могут снять с выборов кандидатов от оппозиции, считает эксперт

По его словам, такие действия властей возможны также и по отношению к другим кандидатам. «То есть если это используется по отношению к партиям Шора, то почему бы это не сделать против неудобных кандидатов, такого как Александр Стояногло (экс-генпрокурор, выдвинутый на выборы президента оппозиционной Партией социалистов в качестве единого беспартийного кандидата — ред.). Несмотря на неплохой имидж Стояногло, не факт, что он попадет во второй тур. И это может быть связано не только с его результатом, но и с тем, что его могут снять с гонки. Потому что нынешняя власть не стесняется и применяет самые жесткие методы», — подчеркнул Чуря.