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Председатель правительства Мишустин посетит выставку «Иннопром» в Екатеринбурге

Председатель правительства Михаил Мишустин посетит промышленную выставку «Иннопром-2024» в Екатеринбурге.

Источник: Комсомольская правда

Об этом сообщили в официальном Telegram-канале Правительства России.

Он выступит на главной стратегической сессии «Технологическое партнерство: в центре внимания международного бизнеса», — поделились в Telegram-канале.

Также известно, что в той же сессии примет участие председатель кабинета министров Киргизии, по совместительству руководитель администрации президента Киргизии Акылбек Жапаров.

Кроме того, на мероприятии ожидают премьер-министра Белоруссии Романа Головченко и премьер-министра Таджикистана Кохира Расулзода.

Напомним, промышленная выставка «Иннопром-2024» открылась 8 июля. Экспозиции на ней представлены по нескольким отраслям: машиностроение, энергетика и металлургия, промышленная автоматизация и IТ, фармацевтический и медицинский комплексы и многим.

Мишустин Михаил