Председатель правительства Мишустин посетит выставку «Иннопром» в Екатеринбурге

Напомним, промышленная выставка «Иннопром-2024» открылась 8 июля. Экспозиции на ней представлены по нескольким отраслям: машиностроение, энергетика и металлургия, промышленная автоматизация и IТ, фармацевтический и медицинский комплексы и многим.