Первый посол Узбекистана в Швеции завершил свою дипломатическую миссию

По сообщению «Дунё», шведский дипломат отметил, что сотрудничество между Стокгольмом и Ташкентом в последние годы стало более активным. Было открыто посольство в Швеции, состоялись взаимные визиты представителей парламентов, сфер здравоохранения, экологии, правоохранительных органов и аналитических кругов.