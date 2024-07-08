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Первый посол Узбекистана в Швеции завершил свою дипломатическую миссию

Узбекистан, Ташкент — АН Podrobno.uz. Посол Узбекистана в Швеции Нодир Ганиев накануне завершения своей дипмиссии встретился с госсекретарем МИД Швеции Швеции Яном Кнутссоном, сообщает корреспондент Podrobno.uz.

Источник: Podrobno.uz

По сообщению «Дунё», шведский дипломат отметил, что сотрудничество между Стокгольмом и Ташкентом в последние годы стало более активным. Было открыто посольство в Швеции, состоялись взаимные визиты представителей парламентов, сфер здравоохранения, экологии, правоохранительных органов и аналитических кругов.

Ян Кнутссон поблагодарил Нодира Ганиева за вклад в развитие политических, межпарламентских, экономических и культурно-гуманитарных отношений между двумя странами и пожелал успехов в дальнейшей работе.