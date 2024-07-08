Зеленский: США, Китай и ЕС могут стать посредниками между РФ и Украиной

«Могут быть посредниками только серьезные и сильные союзники, которым удастся заставить Россию прекратить эту войну. Много ли таких стран в мире? Немного. Я думаю, что США такая страна, Китай и Евросоюз. Не одна какая-то страна, а весь Евросоюз. Это может быть такая посредническая миссия», — сказал Зеленский на пресс-конференции с премьер-министром Польши Дональдом Туском в Варшаве. Трансляцию вел телеканал «Рада».
Говоря о предложениях по завершению конфликта, представленных в том числе премьером Венгрии Виктором Орбаном, Владимир Зеленский в очередной раз заявил о безальтернативности его «формулы мира». Он также отметил, что решение Виктора Орбана посетить Москву для переговоров с российским президентом Владимиром Путиным было его личной инициативой и не согласовывалось с Украиной.
Владимир Зеленский в конце июня допустил переговоры с Россией через посредников по аналогии зерновой сделкой, в разработке которой участвовали Турция и ООН. Зеленский предположил, что вопросы территориальной целостности могут обсуждаться странами с разных континентов, после чего их последовательно одобрят Украина и Россия. Президент РФ Владимир Путин поддержал идею посредничества. Однако возможность окончательного завершения конфликта с помощью посредников он назвал маловероятной.