Зеленский: США, Китай и ЕС могут стать посредниками между РФ и Украиной

«Могут быть посредниками только серьезные и сильные союзники, которым удастся заставить Россию прекратить эту войну. Много ли таких стран в мире? Немного. Я думаю, что США такая страна, Китай и Евросоюз. Не одна какая-то страна, а весь Евросоюз. Это может быть такая посредническая миссия», — сказал Зеленский на пресс-конференции с премьер-министром Польши Дональдом Туском в Варшаве. Трансляцию вел телеканал «Рада».