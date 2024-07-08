Лукашенко назначил ответственного за отношения с Россией

«В соответствии с указом Александр Рогожник наделен полномочиями заместителя премьер-министра по вопросам деятельности Беларуси в рамках Союзного государства и отношений с Россией», — говорится в сообщении пресс-службы президента.
Александр Лукашенко решил, что новый посол будет заниматься координацией работы госорганов и других организаций, находящихся в подчинении правительства, представителей республики при Союзном государстве.
Белорусский посол в ранге вице-премьера сможет давать обязательные для исполнения указания, а также осуществлять контроль за тем, как они реализовываются.
«При этом Александр Рогожник несет персональную ответственность за продвижение национальных интересов Беларуси в Союзном государстве и отношениях с Россией», — уточнили в пресс-службе.