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Лукашенко назначил ответственного за отношения с Россией

МИНСК, 8 июл — Sputnik. Посол Беларуси в РФ Александр Рогожник назначен представителем при СНГ, Союзном государстве, ЕАЭС и ОДКБ, соответствующий указ подписал глава государства.

Источник: Sputnik.by

«В соответствии с указом Александр Рогожник наделен полномочиями заместителя премьер-министра по вопросам деятельности Беларуси в рамках Союзного государства и отношений с Россией», — говорится в сообщении пресс-службы президента.

Александр Лукашенко решил, что новый посол будет заниматься координацией работы госорганов и других организаций, находящихся в подчинении правительства, представителей республики при Союзном государстве.

Белорусский посол в ранге вице-премьера сможет давать обязательные для исполнения указания, а также осуществлять контроль за тем, как они реализовываются.

«При этом Александр Рогожник несет персональную ответственность за продвижение национальных интересов Беларуси в Союзном государстве и отношениях с Россией», — уточнили в пресс-службе.

Лукашенко Александр